Avvistata in Sicilia una linea di stelle che viaggia a velocità | ecco cos’è

(Di martedì 28 aprile 2020) Una scia luminosa fatta da tante piccole luci che sembranoalte nei cieli della. Sono tante le segnalazioni che arrivano da più parti che parlano di ufo inalte che camminano in cielo e strane visioni. Niente di soprannaturale. Si tratta dei satelliti Starlink che tornanoa solcare i cieli italiani. Un trenino di piccoli punti luminosi ha attraversato i cieli nel corso della serata. Il Sud Italia e parte del Centro sono le zone che hanno goduto delle migliori condizioni di visibilità. Alle 20.45 il passaggio è durato 4 minuti da nord-ovest a sud. Ma cosa sono i satelliti Starlink? Si tratta di una costellazione di satelliti sviluppati compagnia SpaceX di Elon Musk. Serviranno a fare arrivare la connessione internet in aree fino ad oggi scoperte dal segnale. Invece che inviare segnali internet attraverso cavi elettrici, ...

