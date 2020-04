Alemao e la monetina: «Sacchi dice il falso, mai chiesto scusa. Io fui colpito» (Di martedì 28 aprile 2020) Nell’intervista al Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, Alemao dice di non seguire più il calcio. Parla ovviamente anche della monetina di Bergamo. dice che fu aritmeticamente ininfluente. «Non avevamo bisogno di quella decisione, ma c’erano regole precise all’epoca. E io fui colpito» «La mia vita è racchiusa dall’88 al’92. Abbiamo vinto, superando anche situazioni che definirei politiche insospettabili. E riuscire a trionfare a Napoli non è semplice». E smentisce Sacchi: mai scusato per quel gesto. «Questa è una colossale bugia ed ho il dovere di smentire Sacchi. Non avevo nulla da farmi perdonare, perché io non ho alterato la realtà. Il dolore alla testa l’ho avvertito io, il taglio l’ho subito io. Immagino sia complesso dover riempire un libro, si devono ... Leggi su ilnapolista Quella strana giornata di Serie A : la monetina di Alemao e il gol fantasma di Marronaro - scudetto al Napoli (Di martedì 28 aprile 2020) Nell’intervista al Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano,di non seguire più il calcio. Parla ovviamente anche delladi Bergamo.che fu aritmeticamente ininfluente. «Non avevamo bisogno di quella decisione, ma c’erano regole precise all’epoca. E io fui» «La mia vita è racchiusa dall’88 al’92. Abbiamo vinto, superando anche situazioni che definirei politiche insospettabili. E riuscire a trionfare a Napoli non è semplice». E smentisce: maito per quel gesto. «Questa è una colossale bugia ed ho il dovere di smentire. Non avevo nulla da farmi perdonare, perché io non ho alterato la realtà. Il dolore alla testa l’ho avvertito io, il taglio l’ho subito io. Immagino sia complesso dover riempire un libro, si devono ...

