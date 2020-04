Vittorio Colao chiede subito una app nazionale per il tracing e screening estensivi "Riaperture in sicurezza primo passo" (Di lunedì 27 aprile 2020) “Il primo passo per avviare l’Italia alla fase 2” è “ripartire con decisione ma in sicurezza”. E’ quanto dichiara Vittorio Colao spiegando che questa è “adesso la priorità di tutti gli Italiani. Il nostro Comitato Economico Sociale - ha aggiunto - vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21”.“Nella fase successiva di lavoro il Comitato svilupperà un sistema integrato di raccomandazioni alla Presidenza del Consiglio riguardo alle priorità di interventi economico-sociali del Paese per la Fase 2”. Il Comitato Economico Sociale nel rapporto consegnato al governo ha indicato anche “un metodo generale ... Leggi su huffingtonpost Chi è Vittorio Colao : curriculum - patrimonio e carriera del manager

