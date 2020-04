Tare: «Spadafora non aiuta il calcio. Siamo stati discriminati» (Di lunedì 27 aprile 2020) Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio ha parlato il direttore sportivo del club biancoceleste, Igi Tare. Il suo intervento è stato molto critico nei confronti della decisione del Governo di far ripartire gli allenamenti degli sport di gruppo dopo il 18 maggio. «Non so quale sia lo scopo del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ma non è quello di aiuTare il calcio». I club sono fermi da troppo tempo, ha detto. «Sono state prese decisioni drastiche per non far tornare a giocare. Siamo fermi da più di due mesi e questo vuole dire tanto per una squadra di calcio. Siamo rimasti tutti sorpresi. Abbiamo rispettato ogni decisione presa dal governo italiano e pensavamo che il 4 maggio dovesse essere il punto di partenza, ma non sarà così. La sensazione è di essere stati discriminati». E ancora: «Ho sentito il ... Leggi su ilnapolista Tare : «Spadafora non vuole aiutare il calcio : perché Juve e Inter non prendono posizione?»

