Sorpresi in auto con ovuli di eroina: la polizia arresta due persone (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal Questore Luigi Bonagura, la Squadra Mobile alle prime luci dell’alba di questa mattina traeva in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un trentasettenne ed un quarantaquattrenne, Sorpresi in Contrada Santa Clementina, in prossimità dell’imbocco della locale tangenziale Ovest, direzione Benevento, mentre, a bordo di una Lanca Lybra, trasportavano eroina contenuta in trentatré ovuli per il peso complessivo di circa 34 grammi. L’operazione degli Agenti della Squadra Mobile, diretti dal dottor Armano, iniziava nella decorsa notte quando si aveva contezza che i due soggetti, già noti alle Forze ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - sorpresi durante rapporto in auto : coppia denunciata a San Bonifacio

Sorpresi a fare sesso in auto nonostante il divieto : denunciati

Coronavirus - sorpresi mentre fanno sesso in auto : denunciati (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal Questore Luigi Bonagura, la Squadra Mobile alle prime luci dell’alba di questa mattina traeva in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un trentasettenne ed un quarantaquattrenne,in Contrada Santa Clementina, in prossimità dell’imbocco della locale tangenziale Ovest, direzione Benevento, mentre, a bordo di una Lanca Lybra, trasportavanocontenuta in trentatréper il peso complessivo di circa 34 grammi. L’operazione degli Agenti della Squadra Mobile, diretti dal dottor Armano, iniziava nella decorsa notte quando si aveva contezza che i due soggetti, già noti alle Forze ...

AlqamahPost : Alcamo. rubano auto ma vengono sorpresi dai Carabinieri - - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Augusta, sorpresi con cocaina in auto: arrestati due fratelli - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Augusta, sorpresi con cocaina in auto: arrestati due fratelli - SkyTG24 : Augusta, sorpresi con cocaina in auto: arrestati due fratelli - francobus100 : Sesso in auto nonostante il lockdown: amanti violano la quarantena, sorpresi e multati dai vigili -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresi auto Augusta, sorpresi con cocaina in auto: arrestati due fratelli Sky Tg24 Alcamo. rubano auto ma vengono sorpresi dai Carabinieri

ALCAMO. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato, Constantin Catalin, cittadino romeno, cl.2000 e hanno deferito in sta ...

Augusta, sorpresi con cocaina in auto: arrestati due fratelli

I due sono stati posti ai domiciliari a Francofonte Due fratelli, A.R. e G.R., sono stati arrestati stamattina ad Augusta, in provincia di Siracusa, dopo essere stati sorpresi in possesso di 100 gramm ...

ALCAMO. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato, Constantin Catalin, cittadino romeno, cl.2000 e hanno deferito in sta ...I due sono stati posti ai domiciliari a Francofonte Due fratelli, A.R. e G.R., sono stati arrestati stamattina ad Augusta, in provincia di Siracusa, dopo essere stati sorpresi in possesso di 100 gramm ...