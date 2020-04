San vito lo capo, Peraino: «la variante al prg torna al comune per le modifiche» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il comune di San vito Lo capo ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Siciliana la restituzione degli atti relativi alla variante al Piano Regolatore Generale, adottata dal Commissario ad Acta con delibera n.16 del 10 giugno 2016, ai fini della sua rielaborazione. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Peraino nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale spiegando che... L'articolo San vito lo capo, Peraino: «la variante al prg torna al comune per le modifiche» puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio San Vito Lo Capo è salva - salta il progetto del mega resort

San Vito Lo Capo - chiusa la procedura relativa al progetto della Società Marina Bay

Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le 'vittime'…

#Calabria, storie di ordinaria corruzione. Un sindaco, per le sue bisogna, sollecita 80mila euro di tangente, chied…

Oggi insieme al gruppo locale del #M5S di San Vito lo Capo nel Trapanese capitalizziamo una bella vittoria di tutela del territorio.