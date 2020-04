Ritornare ad Anton Webern

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il lascito wagneriano pose una necessità violenta di ricerca del nuovo, affrontando anzitutto la prova dialettica della tradizione. Schönberg compí una scelta dei parametri compositivi agendo, con inventiva formale incomparabile ed inesauribile, proprio sui tradizionali. Da qui, fuil caso liminare di linguaggio e stile: la rinnovata unità come risposta del materiale alla sollecitazione estrema.La coscienza critica del compositore si svolge a ripensare la tradizione, postulandone l’unica eredità. In tutti e tre i gran maestri (la triade rivoluzionaria, Schönberg e i suoi due terrifici allievi: Berg e), la scelta degli strumenti svela l’adesione al passato che fu per loro anche eredità. In questa prospettiva si delinea, in tutta la sua micidiale portata rivoluzionaria senza precedenti, la ...