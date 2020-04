Nocera Inferiore | i sindacati proclamano lo stato di agitazione a Villa dei Fiori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – I rappresentati sindacali della Cgil Cisl e Uil della Casa di Curadeihanno scritto al direttore generale della ASL SA per annunciare lodi. Ecco la nota: “La salute dei cittadini e il nostro lavoro sono messi in pericolo da un’azione che noi giudichiamo illegittima e senza ragioni del Ds 60 controdei. Un’azione che non è stata messa in atto in nessun altro distretto. Ci sono 120 pazienti che da mesi sono in attesa del solo Nulla Osta amministrativo dopo aver fatto tutti gli infiniti passaggi per ottenere le cure riabilitative che gli ha prescritto il medico della Asl. Ma il Ds 60 non concede questi N.O. La Regione con il decreto 83 e il programma “La Campania riparte” afferma che “è fondamentale, ...