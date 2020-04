Il Recovery Fund tra speranze e incognite (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Consiglio europeo del 23 aprile ha fatto registrare un accordo importante su vari aspetti del programma europeo di contrasto della drammatica crisi economica provocata dal Covid-19. Oltre ai già annunciati interventi delle Banca centrale europea, e alla sospensione delle regole del Patto di stabilità, si è concordato di procedere con uno strumento di sostegno ai dispositivi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione (il Sure), con una nuova linea di finanziamenti garantiti della Banca europea degli investimenti, e con una nuova linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità con condizionalità collegate esclusivamente all’utilizzo dei fondi.Un complesso di interventi che dovrebbero mobilitare a regime circa 500 miliardi di euro. Infine si è concordato sull’idea di creare un fondo ... Leggi su huffingtonpost I quattro nodi del Recovery Fund

