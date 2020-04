Feltri dice che la lettura non è la principale attività in meridione (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo le sue parole della scorsa settimana nel corso della trasmissione Mediaset Fuori dal coro, Vittorio Feltri torna a parlare della ‘questione meridionale’ da lui sollevata. La settimana scorsa aveva detto che per molti versi i meridionali erano inferiori, nella serata di ieri la trasmissione di Massimo Giletti su La7 Non è l’Arena, con una lunga intervista, gli ha offerto la possibilità di spiegarsi meglio. L’editorialista di Libero ha ribadito che le sue frasi valevano soprattutto in un ambito economico. «Non ho fatto test di intelligenza ai meridionali – ha detto Vittorio Feltri -, quando ho parlato di persone del sud inferiori mi riferivo ai mezzi economici che hanno a disposizione». LEGGI ANCHE > Agcom avvia un procedimento contro Fuori dal coro dopo le frasi di Feltri sui meridionali Vittorio Feltri lettura: prima ... Leggi su giornalettismo L’insulto al Sud non è giornalismo. Feltri ridotto ad un hater qualunque. Dai meridionali è partito il boicottaggio contro Libero. E persino Salvini scarica il direttore : dice cazzate

Dritto e Rovescio - Al Bano risponde a Feltri : «Se qualcuno vuole fare gli scoop dicendo ‘lì sono inferiori e qua superiori’ fa una figura da cacca» – Video

