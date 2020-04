Coronavirus, parte il numero verde di supporto psicologico (Di martedì 28 aprile 2020) parte il numero verde di supporto psicologico del ministero della Salute e della Protezione Civile. Tutti i giorni, dalle 8 alle 24, oltre 2mila professionisti specializzati risponderanno al telefono, oppure on line, alle richieste di aiuto. "Il servizio sarà sicuro e gratuito", spiega il ministero della Salute. Il numero 800.833.833, ha il sostegno tecnologico offerto gratuitamente da TIM. Il numero sarà raggiungibile anche dall'estero al 02.20228733 e saranno previste modalità di accesso anche per i non udenti. "È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure".Il ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Conte - ‘se contagio sfugge dopo ripartenza interverremo’

