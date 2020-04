Conte: "La Fase 2 non è la liberazione dal virus, non mollare" (Di martedì 28 aprile 2020) Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato invilita alla Prefettura di Milano e si è fermato qualche minuto con i giornalisti ai quali ha spiegato:"Non possiamo mollare. Molti cittadini non sono rimasti Contenti delle nuove misure del decreto, lo stiamo vedendo ed è anche comprensibile. Molti speravano di poter tornare presto alla normalità, ma non ci sono le condizioni e dobbiamo dirlo in modo chiaro e forte"E sulla Fase 2 ha anche detto:"Ci accingiamo ad attraversare la Fase 2 di convivenza col virus, non la Fase di liberazione dal virus. Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa Fase"E ha aggiunto:"Se affrontassimo questa Fase 2 con un atteggiamento imprudente e irresponsabile la curva epidemiologica ci sfuggirebbe di mano. Vorrei ricordare che con questo nuovo provvedimento mandiamo al lavoro 4,5 milioni ... Leggi su blogo La "fase 2" scatena la rissa nel M5S. "Ma Conte non si tocca"

