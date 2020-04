Ascierto: «Troppa gente in giro che non rispetta le distanze. Sembra prevalere il rompete le righe» (Di lunedì 27 aprile 2020) «In Campania siamo stati bravi, abbiamo fatto enormi sacrifici: non vanifichiamoli. Non dobbiamo abbassare la guardia, restiamo a casa, continuiamo a fare attenzione, e tutto andrà bene». Sono le parole di Paolo Ascierto al Mattino. Il professore del Pascale ha avviato la sperimentazione del farmaco Tocilizumab, usato finora con risultati positivi sui pazienti Covid-19 in tutta Italia. Si dice preoccupato perché vede Troppa gente per strada, come se i napoletani avessero inteso la riduzione dei contagi degli ultimi giorni come un “libera tutti”. «Vedo gente in giro senza mascherine che non rispetta la distanza sociale, ma il numero di infezioni è ancora alto». Soprattutto, troppo movimento alla Toscanella e al Rione Alto. «La Toscanella non “mente”: tra giovedì e venerdì scorso c’era ... Leggi su ilnapolista Dott. Ascierto avverte : "Troppa gente per strada - l'emergenza non è finita! E' una guerra" (Di lunedì 27 aprile 2020) «In Campania siamo stati bravi, abbiamo fatto enormi sacrifici: non vanifichiamoli. Non dobbiamo abbassare la guardia, restiamo a casa, continuiamo a fare attenzione, e tutto andrà bene». Sono le parole di Paoloal Mattino. Il professore del Pascale ha avviato la sperimentazione del farmaco Tocilizumab, usato finora con risultati positivi sui pazienti Covid-19 in tutta Italia. Si dice preoccupato perché vedeper strada, come se i napoletani avessero inteso la riduzione dei contagi degli ultimi giorni come un “libera tutti”. «Vedoinsenza mascherine che nonla distanza sociale, ma il numero di infezioni è ancora alto». Soprattutto, troppo movimento alla Toscanella e al Rione Alto. «La Toscanella non “mente”: tra giovedì e venerdì scorso c’era ...

PROF. ASCIERTO:”TROPPA GENTE PER STRADA, IL VIRUS NON E’ SCONFITTO”

Il Prof. Paolo Ascierto – Oncologo e direttore del dipartimento Melanoma e Immunologia del Pascale – attraverso un video ha voluto lanciare un appello ai cittadini che affrontano la loro quotidianità ...

