Alessandra Faella entra nel consiglio d’amministrazione di Terna (Di lunedì 27 aprile 2020) Alessandra Faella entra a far parte del cda di Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica. Napoletana, laureata alla Bocconi, è partita dalla sua città natale per girare il mondo. In Svizzera per conto della Richemont poi a Tokyo con Accenture e in Spagna, Francia, Usa, Regno Unito, Messico e Germania al servizio della Bain & Company. Con la multinazionale GE Oil, invece, ha fatto base negli Stati Uniti a Houston (Texas), prima di fare ritorno in Italia, a Firenze. Attualmente è global services sales director della Baker Huges. L'articolo Alessandra Faella entra nel consiglio d’amministrazione di Terna proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 aprile 2020)a far parte del cda di, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica. Napoletana, laureata alla Bocconi, è partita dalla sua città natale per girare il mondo. In Svizzera per conto della Richemont poi a Tokyo con Accenture e in Spagna, Francia, Usa, Regno Unito, Messico e Germania al servizio della Bain & Company. Con la multinazionale GE Oil, invece, ha fatto base negli Stati Uniti a Houston (Texas), prima di fare ritorno in Italia, a Firenze. Attualmente è global services sales director della Baker Huges. L'articoloneld’amministrazione diproviene da Ildenaro.it.

Alessandra Faella entra a far parte del cda di Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica. Napoletana, laureata alla Bocconi, è partita dalla sua città natale pe ...