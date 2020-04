Shakira, una «laurea» in Filosofia nei giorni di quarantena (Di domenica 26 aprile 2020) La festa, se così la si può chiamare, Shakira l’ha fatta su Twitter. «Ho appena concluso con il diploma il corso di quattro settimane in Filosofia Antica che ho seguito all’Università della Pennsylvania», ha annunciato via social, pubblicando una foto di sé con il computer in mano. «Lo so, i miei hobby sono poco funzionali, ma mi è costato un sacco di lavoro dopo aver messo i bambini a dormire. Grazie a Platone e tutti i suoi predecessori per il “divertimento” di questo mese». Il post, online, è stato accompagnato da una foto ravvicinata al diploma e, su Instagram, corredato di altre immagini. https://twitter.com/shakira/status/1253351137866104834 Leggi su vanityfair (Di domenica 26 aprile 2020) La festa, se così la si può chiamare, Shakira l’ha fatta su Twitter. «Ho appena concluso con il diploma il corso di quattro settimane in Filosofia Antica che ho seguito all’Università della Pennsylvania», ha annunciato via social, pubblicando una foto di sé con il computer in mano. «Lo so, i miei hobby sono poco funzionali, ma mi è costato un sacco di lavoro dopo aver messo i bambini a dormire. Grazie a Platone e tutti i suoi predecessori per il “divertimento” di questo mese». Il post, online, è stato accompagnato da una foto ravvicinata al diploma e, su Instagram, corredato di altre immagini. https://twitter.com/shakira/status/1253351137866104834

Shakira l’ha fatta su Twitter. «Ho appena concluso con il diploma il corso di quattro settimane in Filosofia Antica che ho seguito all’Università della Pennsylvania», ha annunciato via social, ...

