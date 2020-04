Pasta fillo: solo 2 farine e acqua per un impasto davvero versatile! (Di domenica 26 aprile 2020) La Pasta fillo è un impasto leggero e versatile: nasce in Oriente, ma si è ormai diffusa in Europa per la facilità dell’utilizzo e la creatività degli impieghi a cui si presta. Ottima per preparare gustosi antipasti, piatti unici come strudel salati e golosi dolci come millefoglie o cannoli. Il suo nome deriva dal greco phyllo, foglia e ha origini antiche: era già cucinata in Mesopotamia. La ricetta più nota è senz’altro la baklava, un dolce a base di miele, frutta secca originario della Turchia. Un altro piatto conosciuto è il Mutabbaq o Murtabak, diffusissimo in Grecia, e in medio oriente, una frittella ripiena di formaggio. Essendo estremamente ecclettica sia nella forma sia nell’accostamento di ingredienti, potrete divertirvi sprigionando il vostro estro. L’unico accorgimento che dovrete ... Leggi su pianetadonne.blog Fagottini pasta fillo con ripieno di broccoli e mozzarella (Di domenica 26 aprile 2020) Laè unleggero e versatile: nasce in Oriente, ma si è ormai diffusa in Europa per la facilità dell’utilizzo e la creatività degli impieghi a cui si presta. Ottima per preparare gustosi antipasti, piatti unici come strudel salati e golosi dolci come millefoglie o cannoli. Il suo nome deriva dal greco phyllo, foglia e ha origini antiche: era già cucinata in Mesopotamia. La ricetta più nota è senz’altro la baklava, un dolce a base di miele, frutta secca originario della Turchia. Un altro piatto conosciuto è il Mutabbaq o Murtabak, diffusissimo in Grecia, e in medio oriente, una frittella ripiena di formaggio. Essendo estremamente ecclettica sia nella forma sia nell’accostamento di ingredienti, potrete divertirvi sprigionando il vostro estro. L’unico accorgimento che dovrete ...

