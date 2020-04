Jerry Calà | chi è | età | carriera | curiosità e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 aprile 2020) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In. In collegamento, direttamente da casa, ci saràCalà che racconterà come sta trascorrendo questi giorni di quarantena.Calà: chi è, età,Calà, pseudonimo di Calogero Alessandro Augusto Calà, è nato a Catania il 28 giugno 1951: è un attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante. A soli due anni,si è trasferito a Milano e poi a Verona dove ha proseguito gli studi. Launiversitaria l’ha intrapresa a Bologna: qui si è iscritto a Lettere Antiche, senza però mai portare a termine gli studi. Inizierà poi a muovere i primi passi nel mondo del cinema e importante sarà il sodalizio con Carlo Vanzina che lo fa conoscere al grande pubblico come comico ...