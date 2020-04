Spaccio nel Rione Traiano, inseguimento e panico in strada: presi due pusher (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In auto con cocaina, hashish e marijuana non si fermano all’alt della polizia dando vita a un inseguimento durato diversi minuti. Ieri pomeriggio personale della Compagnia Carabinieri di Bagnoli ha intimato l’alt in viale Traiano, nell’omonimo Rione napoletano, a due persone a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità e che si è data alla fuga. I militari sono riusciti a fermare la vettura in via dell’Epomeo nel quartiere Soccavo bloccando il conducente poiché il passeggero, sceso dall’auto in corsa disfacendosi di una busta, si era dileguato a bordo di uno scooter guidato da un complice. Durante le fasi dell’inseguimento gli agenti del commissariato Pianura hanno assistito alla scena ed hanno collaborato alla cattura dell’uomo. Inoltre, subito dopo, sul ... Leggi su anteprima24 Traffico di droga : 9 arresti per spaccio - estorsione e rapina nel Foggiano



