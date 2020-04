Ricky Gervais contro le star in tempo di Coronavirus: “la gente si è stufata delle prediche” (Di sabato 25 aprile 2020) Ricky Gervais, durante un’intervista rilasciata al New York Times, ha espresso il proprio parere riguardo alla condotta delle star che decidono, durante la quarantena, di offrire qualche parola ai fan sui social network. Il comico britannico ha criticato il comportamento di queste persone, dicendo addirittura che la gente si è “stufata” delle prediche. Secondo Gervais, anche se stanno compiendo una buona azione, le star pensano solo a celebrare quanto loro siano grandiose. Adesso le celebrità pensano 'Il pubblico ha bisogno di vedermi. Non può andare al cinema, devo escogitare qualcosa'. Il comico non è l’unico a condividere questo pensiero. Già a marzo, su Twitter sono apparsi alcuni tweet scritti da persone che non vogliono più vedere le star che, mentre stanno nelle loro lussuose abitazioni, invitavano le ... Leggi su optimagazine Ricky Gervais contro le celebrità in quarantena : “La gente è stufa delle vostre prediche”

After Life - Ricky Gervais torna con una seconda stagione che prosegue nel solco del passato

After Life 2 - la recensione in anteprima : Ricky Gervais affronta la semplicità del dolore (Di sabato 25 aprile 2020), durante un’intervista rilasciata al New York Times, ha espresso il proprio parere riguardo alla condottache decidono, durante la quarantena, di offrire qualche parola ai fan sui social network. Il comico britannico ha criticato il comportamento di queste persone, dicendo addirittura che lasi è “prediche. Secondo, anche se stanno compiendo una buona azione, lepensano solo a celebrare quanto loro siano grandiose. Adesso le celebrità pensano 'Il pubblico ha bisogno di vedermi. Non può andare al cinema, devo escogitare qualcosa'. Il comico non è l’unico a condividere questo pensiero. Già a marzo, su Twitter sono apparsi alcuni tweet scritti da persone che non vogliono più vedere leche, mentre stanno nelle loro lussuose abitazioni, invitavano le ...

VickyDamicis : Ricky Gervais ti voglio bene - __ane__reS__ : Che palle, vorrei dedicare la mia giornata a Ricky Gervais ma non posso - anna_ex_belva : @Barbarahammer1 Ricky Gervais è un genio. - violalaviola : Ricky Gervais l'unico che riesce a farmi scoppiare a ridere mentre sto ancora piangendo per la scena in corso. E so… - horrorso : RT @foisluca84: Adesso si spiega tutto. Grazie Ricky Gervais e buon After Live a tutti. ?? -