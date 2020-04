Oms: nessuna prova che i guariti dal virus siano immuni (Di sabato 25 aprile 2020) Non ci sono evidenze che chi è guarito dal Coronavirus risulti poi immune. Lo dichiara l’Organizzazione Mondiale della Sanità. In un documento appena pubblicato, l’agenzia chiarisce che non ci sono ancora prove scientifiche sul fatto che i guariti da Covid-19 siano protetti da una seconda infezione. “A questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull’efficacia dell’immunità data dagli anticorpi per garantire un passaporto di immunità o un certificato di libertà dal rischio. Alcuni studi hanno mostrato che le persone guarite hanno livelli estremamente bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue”. L'articolo Oms: nessuna prova che i guariti dal virus siano immuni ilNapolista. Leggi su ilnapolista Oms : nessuna prova che le persone guarite da Covid-19 siano immuni

Non ci sono evidenze che chi è guarito dal Coronavirus risulti poi immune. Lo dichiara l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un documento appena pubblicato, l'agenzia chiarisce che non ci sono ancora prove scientifiche sul fatto che i guariti da Covid-19 siano protetti da una seconda infezione. "A questo punto della pandemia non ci sono abbastanza evidenze sull'efficacia dell'immunità data dagli anticorpi per garantire un passaporto di immunità o un certificato di libertà dal rischio. Alcuni studi hanno mostrato che le persone guarite hanno livelli estremamente bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue".

