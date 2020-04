Coronavirus, la Abbott Diagnostics si aggiudica la gara per i test sierologici: si parte il 4 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaÈ ufficiale, il risultato è stato pubblicato nella serata del 25 aprile 2020 sul sito del governo nella sezione dedicata al commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri: ad aggiudicarsi la gara per i test sierologici in Italia sarà la Abbott Diagnostics, leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive, compreso lo sviluppo del primo test per l’Hiv. I test, lo ha annunciato lo stesso Arcuri, prenderanno il via il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione di 150mila persone. Analisi che, questo è l’intento, saranno utili ad affrontare la Fase 2 con l’indagine campione sulla diffusione del Coronavirus. Secondo quanto spiega lo stesso colosso, che ha sede negli Stati Uniti, il nuovo test anticorpale per il Covid-19 di Abbott IgG ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – Scende il numero di terapie intensive e di ricoveri in Italia. In Lombardia oltre 160 vittime nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Il 4 maggio al via i test sierologici» - li fornirà la Abbott

