Coronavirus, il Commissario Arcuri: “Il 4 maggio via ai test sierologici, nella fase 2 distribuiremo le mascherine” (Di sabato 25 aprile 2020) Il 4 maggio partiranno i test sierologici per il Coronavirus a livello nazionale su un campione di 150mila persone. Lo ha detto il Commissario straordinario Domenico Arcuri sottolineando che l’azienda vincitrice del bando offrirà gratuitamente i test. “Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo” ha aggiunto sottolineando che sono state 72 le aziende che hanno partecipato e quella che e’ stata scelta offre la “migliore soluzione oggi esistente sul mercato”. “Non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte nostre libertà e componenti normali della vita tutti noi. Sulla ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - per l’ex commissario Ue Bolkestein l’emergenza non è un problema olandese : «Gli Eurobond ci inchiodano alla nostra bara»

Coronavirus - il commissario Arcuri : "Fase 2? Alternativa alla app è ancora la privazione della libertà. Obbligatoria o non si esce? Falso"

La casa di reclusione di Is Arenas è in una situazione di gravissima precarietà in fatto di sicurezza sanitaria, in particolare in questo momento di emergenza per il dilagare del Covid-19. Lo denuncia ...

Lo ha detto i conferenza stampa il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. ore 11.36 - Oms: "Non ci sono prove dell'immunità dopo la guarigione" Non ci sono ancora prove scientifiche che le ...

