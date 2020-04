Calciomercato Inter: affondo per Kumbulla, i nerazzurri vicini al difensore (Di sabato 25 aprile 2020) Calciomercato Inter: si tenta l’affondo per Marash Kumbulla. Strada spianata per il difensore dell’Hellas Verona L’Inter tenta l’affondo per Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona è letteralmente esploso questa stagione e dopo essere stato vicino al Napoli ora sembra che l’Inter sia in pole position. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio ci sono stati diversi contatti – anche recentemente – tra i due club per provare a definire l’affare. Il Verona chiede 30 milioni ma si può trattare con la consapevolezza che i nerazzurri hanno strada libera per l’albanese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : spunta l'idea Unai Núñez da affiancare a De Vrij e Skriniar

