Beatrice Valli in ospedale, partorirà prima del previsto? (Di sabato 25 aprile 2020) Beatrice Valli darà presto alla luce la sua terza figlia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna di Marco Fantini, dovrebbe partorire il 10 maggio e sta trascorrendo una fine gravidanza un po’ turbolenta. Nei giorni scorsi, infatti, si era già recata in ospedale preoccupatissima e si era sparsa la voce di un malore. La ragazza, è vero, nelle ultime settimane ha manifestato sui social tutto il suo malessere. Un termine di gravidanza sicuramente non facilitato dallo stress della quarantena obbligatoria per il Covid-19. La gravidanza avrebbe il suo termine naturale il 10 maggio anche se pare che il parto potrebbe essere programmato con un po’ d’anticipo. Belle notizie in arrivo, inoltre, per Marco. Di cosa si tratta? Beatrice Valli, visita immediata in ospedale Così com’era accaduto solo pochi giorni fa, anche nelle ultime ... Leggi su kontrokultura Beatrice Valli e Marco Fantini quando si sposano/ "Matrimonio? È un momento tragico"

Beatrice Valli e Marco Fantini/ "Uomini e Donne? Da lì è nato tutto" (Verissimo)

Nicolas Bovi - ex Beatrice Valli/ "Sarà sempre la mamma di Alessandro" (Di sabato 25 aprile 2020)darà presto alla luce la sua terza figlia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, compagna di Marco Fantini, dovrebbe partorire il 10 maggio e sta trascorrendo una fine gravidanza un po’ turbolenta. Nei giorni scorsi, infatti, si era già recata inpreoccupatissima e si era sparsa la voce di un malore. La ragazza, è vero, nelle ultime settimane ha manifestato sui social tutto il suo malessere. Un termine di gravidanza sicuramente non facilitato dallo stress della quarantena obbligatoria per il Covid-19. La gravidanza avrebbe il suo termine naturale il 10 maggio anche se pare che il parto potrebbe essere programmato con un po’ d’anticipo. Belle notizie in arrivo, inoltre, per Marco. Di cosa si tratta?, visita immediata inCosì com’era accaduto solo pochi giorni fa, anche nelle ultime ...

KontroKulturaa : Beatrice Valli in ospedale, partorirà prima del previsto? - - zazoomnews : Nicolas Bovi ex Beatrice Valli- Sarà sempre la mamma di Alessandro - #Nicolas #Beatrice #Valli- - zazoomnews : Beatrice Valli corsa in ospedale Come sta oggi l’ex di Uomini e Donne ? - #Beatrice #Valli #corsa #ospedale - zazoomblog : Beatrice Valli corsa in ospedale Come sta oggi l’ex di Uomini e Donne ? - #Beatrice #Valli #corsa #ospedale - blogtivvu : Beatrice Valli, come sta dopo controllo in ospedale? “Molto male...” -