Acquacoltura | allarme | Vendite giù del 70% in due mesi

(Di sabato 25 aprile 2020) “Occorre incentivare il consumo del prodotto fresco italiano, di qualità e salubrità eccellenti” La quarantena, con la chiusura delle attività di ristorazione, ha determinato una contrazione delledell’senza precedenti: il 70% in due.“Abbiamo calcolato una perdita secca di 500.000 euro al giorno. I conti sono presto fatti: il canale HoReCa, che detiene circa il 35% del mercato, è stato totalmente azzerato, così come le attività della pesca sportiva, cui corrisponde il 15%. Le esportazioni (un altro 20%) sono fortemente ridotte”. E’ questo l’lanciato dal presidente dell’Associazione piscicoltori italiani Pier Antonio Salvador.In Italia – ricorda l’Api – gli allevamenti sono presenti su tutto il territorio. Quelli di trote sono concentrati nel Nord ...

É questo l'allarme lanciato dal presidente dell'Associazione piscicoltori italiani Pier ... Chiediamo che venga subito attivata una campagna di comunicazione per acquacoltura e pesca "Made in Italy", ...