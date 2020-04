Sylvester Stallone Mania su Sky Cinema Collection dal 25 al 30 aprile – Programmazione

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 24 aprile 2020), una canale interamente dedicato all’attore americano, dal 25 al 30su Sky(Canale 303) Da sabato 25 a giovedì 30su Sky(canale 303 di Sky) andrà in onda unainteramente dedicata all’iconico attore americano di origini italiane,. Tutto disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.in prima serata dal 25 al 30Tra i film proposti dal canale non possono mancare: I Mercenari 2 (sabato 25 alle 21:15), in cui per la seconda volta si riuniscono le migliori star del genere action, tra cui Jason Statham, Bruce Willis e Dolph Lundgren. John Rambo (sabato 26 alle 21:15), quarto capitolo della saga che vede protagonista l’ormai celebre veterano della guerra del Vietnam. Rambo – Last ...