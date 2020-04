Riciclo Grucce | 24 idee creative ed utili tutte da copiare

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 aprile 2020): guarda quante cose puoi realizzare in modo semplice ed economico. Avete accumulato in casa troppedi ferro o di legno e non avete idea di come poterle riusare? Ecco qualche fantastica creazione che sarà possibile realizzare, riciclando gli appendini per gli abiti . 1.Svuota tasche Perfetto da appendere all’ingresso di casa o in ufficio, questo comodo svuota tasche, realizzato con della stoffa di recupero e una gruccia di ferro, è un’idea davvero fantastica. 2. Fantasticheperzzare leIn questo video vengono mostrate numeroseper poterzzare ledi ferro, di plastica e di legno. Dai porta rotoli di cucina, ai porta cravatte, alleusate come stendi panni e altre fantastichesalva spazio. 3.Porta tazzine Perfetto da poter usare in cucina per potervi appendere le tazzine, questo elemento ...