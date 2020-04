Omicidio di Maria Angela Corona, arrestata la nipote e due killer (Di venerdì 24 aprile 2020) Sempre essere risolto l’Omicidio di Maria Angela Corona. La donna di Bagheria è stata trovata morta nelle compagne tra Bagheria e Casteldaccia. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato la nipote della donna e due sicari. L’operazione è avvenuta questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese. Il corpo di Maria Angela Corona, 47 anni, è stato mutilato e rinchiuso dentro un sacco. Poi è stato abbandonato in un dirupo. Il ritrovamento è avvenuto il 16 aprile scorso dopo due giorni di ricerche. All’alba di oggi i Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi la nipote e due uomini che, secondo la Procura di Termini Imerese, sarebbero stati assoldati dalla donna “come sicari”. Sono accusati di Omicidio e occultamento di cadavere. L'articolo Omicidio di Maria ... Leggi su direttasicilia Omicidio nel palermitano : uccisa Maria Angela Corona - 47 anni - era scomparsa da giorni

Omicidio a Bagheria - la vittima è Maria Angela Corona (Di venerdì 24 aprile 2020) Sempre essere risolto l’di. La donna di Bagheria è stata trovata morta nelle compagne tra Bagheria e Casteldaccia. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato ladella donna e due sicari. L’operazione è avvenuta questa mattina su disposizione della Procura della Repubblica di Termini Imerese. Il corpo di, 47 anni, è stato mutilato e rinchiuso dentro un sacco. Poi è stato abbandonato in un dirupo. Il ritrovamento è avvenuto il 16 aprile scorso dopo due giorni di ricerche. All’alba di oggi i Carabinieri hanno arrestato all’alba di oggi lae due uomini che, secondo la Procura di Termini Imerese, sarebbero stati assoldati dalla donna “come sicari”. Sono accusati die occultamento di cadavere. L'articolodi...

Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – E’ a una svolta l’inchiesta sull’omicidio di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni trovata senza vita in un sacco nel palermitano. I Carabinieri hanno arrestato ...

Svolta nell’omicidio di Angela Maria Corona, la donna di 47 anni, uccisa e gettata in un dirupo dentro un sacco tra lunedì di pasquetta e martedì nella strada provinciale 16 che collega Bagheria a ...

