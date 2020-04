Junior Sambia del Montpellier in rianimazione: sospetto caso di coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Junior Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo del Montpellier, è ricoverato da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia e ieri è stato trasferito in rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni, con sintomi riconducibili al contagio da coronavirus La società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che Sambia … L'articolo Junior Sambia del Montpellier in rianimazione: sospetto caso di coronavirus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 aprile 2020), 23 anni, jolly di centrocampo del, è ricoverato da almeno due giorni in ospedale nella città del sud della Francia e ieri è stato trasferito inper l’aggravarsi delle sue condizioni, con sintomi riconducibili al contagio daLa società, confermando informazioni diffuse dalla stampa locale, ha fatto sapere che… L'articolodelindiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

