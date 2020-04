Debutto da record per Alessandro Borghese - 4 Ristoranti | puntata più vista di sempre

foodaffairs_it : Record di audience per 'Alessandro Borghese 4 Ristoranti'. Ieri debutto con 694 mila spettatori medi, primato assol… - Affaritaliani : Alessandro Borghese debutto da record su Sky - calypswoo : @spiderminsung un giorno e mezzo dal debutto sinceramente il mio record personale - GiuseppeRimo : Ciao @AleBorghi_, la mia parte omosessuale mi ha spinto a scrivere un articolo su #Diavoli - IGNitalia : Il debutto da record di #Diavoli ci introduce al machiavellico immaginario tratto dal best-seller di Gianluca Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto record

Corriere di Arezzo

Debutto da record per Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, la nuova puntata della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior ...Debutto da record per “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Ieri sera, su Sky Uno/+1 e on demand, il ritorno della produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo miglior ...