Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal 4 maggio possibile vedere amici e parenti. Mascherine solo nei locali Il Messaggero Coronavirus, tutti negativi i test ai 50 migranti ospiti a Pozzallo

Intanto, oggi e domani, a Pozzallo è in funzione, dalle ore 9 e fino alle 14, una postazione, che si aggiunge a quelle di Ragusa, Comiso e Scicli, che effettua i "drive-in clinics" consentendo, così, ...

Ad Agrigento la Festa del 25 Aprile virtuale ai tempi del coronavirus

L'iniziativa costituisce un modo per ricordare e ribadire i valori della resistenza antifascista in un momento segnato dal dolore e dall'angoscia a seguito dell'emergenza coronavirus. Questa ...

