Comune Napoli, tariffe agevolate taxi. Insorgono Ncc: “Ci siamo anche noi” (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – taxi con tariffa fissa e agevolata per la fase due. E’ uno degli interventi da mettere in campo a cui sta lavorando il Comune di Napoli sul versante dei trasporti, ora che a causa dell’emergenza Covid-19 la mobilità va ripensata e riprogrammata. I mezzi pubblici, infatti, per garantire il distanziamento sociale viaggeranno ad un terzo della loro capacità. Il rischio è quello di un ritorno massiccio alle auto con conseguente traffico alle stelle. Così si pensa a tariffe predeterminate, ma non solo. I sindacati dei taxi hanno proposto alla Regione Campania anche voucher per le fasce deboli. A far sentire la propria voce i rappresentanti del noleggio con conducente (ncc) che chiedono con forza alle istituzioni locali di non dimenticarsi di questa categoria. “La legge ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - consegnate al Comune di Napoli 200 mascherine per non udenti

Imprese funebri - è scontro col Comune di Napoli su tasse e totem per le affissioni

Il comune di Napoli valuta una «una durissima azione giudiziaria» nei confronti di Vittorio Feltri (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuticon tariffa fissa e agevolata per la fase due. E’ uno degli interventi da mettere in campo a cui sta lavorando ildisul versante dei trasporti, ora che a causa dell’emergenza Covid-19 la mobilità va ripensata e riprogrammata. I mezzi pubblici, infatti, per garantire il distanziamento sociale viaggeranno ad un terzo della loro capacità. Il rischio è quello di un ritorno massiccio alle auto con conseguente traffico alle stelle. Così si pensa apredeterminate, ma non solo. I sindacati deihanno proposto alla Regione Campaniavoucher per le fasce deboli. A far sentire la propria voce i rappresentanti del noleggio con conducente (ncc) che chiedono con forza alle istituzioni locali di non dimenticarsi di questa categoria. “La legge ...

RaiNews : #coronarvirusitalia E' scattata la quarantena per il comune di #Saviano (Napoli), dove ieri centinaia di persone si… - TgLa7 : #Napoli, folla a corteo funebre sindaco-medico morto di Covid: scatta la quarantena per il comune di #Saviano.… - ComuneNapoli : Riapertura dei termini per la presentazione di domande per l’accesso al sostegno alimentare a favore di persone o f… - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: AGGIORNAMENTO NAPOLI CITTA' Fonte Comune di Napoli Dopo lo ZERO, 41 in 3 giorni Si ritorna al buon dato Sui 44 di ieri in… - Torrenapoli1 : AGGIORNAMENTO NAPOLI CITTA' Fonte Comune di Napoli Dopo lo ZERO, 41 in 3 giorni Si ritorna al buon dato Sui 44 di i… -