Calcio italiano in lutto | la leucemia si è portata via Giuseppe Gazzoni Frascara

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020)in: è morto a 84 anni, storico presidente del Bologna. È morto dopo aver combattuto a lungo contro lache in una recente intervista aveva raccontato così “è qualcosa di diverso dallache ha colpito Mihajlovic: un po’ meno aggressiva”.è stato presidente del Bologna dal 1993 al 2002, per 9 stagioni. Fu grazie a lui che il club evitò un terribile fallimento: grazie al suo impegno, alla determinazione e alla voglia di rivalsa, il Bologna uscì dal tunnel delle difficoltà e riuscì ad arrivare in serie C. Dal 2014, poi,è stato presidente onorario dello stesso club. Nel periodo tra gli anni ’90 e i Duemila,fu una dei riferimenti all’interno della Serie A. Fu un periodo di ...