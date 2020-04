Brusaferro (Iss), ‘Non possiamo ignorare la circolazione del virus’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Il numero uno dell’Iss Silvio Brusaferro ha parlato in conferenza stampa dell’emergenza coronavirus e dell’andamento della situazione epidemiologica. In occasione della consueta conferenza stampa settimanale, il numero uno dell’Iss Silvio Brusaferro e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, hanno fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. Di seguito il video della conferenza stampa. Brusaferro (Iss), “Si riducono i sintomatici” “La curva mostra che i sintomatici si riducono, ma ci sono casi diagnosticati, in riduzione, che indicano un aumento dei tamponi. Si sta riducendo la quota di pazienti critici anche nelle aree ad alta circolazione, dove la terapia intensiva non è totalmente saturata. La letalità è un tema che stiamo approfondendo per poter fare una ... Leggi su newsmondo Coronavirus - studio dell’Iss : “Rna di Sars Cov 2 nelle acque di scarico”. Silvio Brusaferro : “Potrebbe essere utile per controllo pandemia”

