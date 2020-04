VIDEO – Catanazaro | Gratteri | “1 800 ore di servizio non effettuate” Nei guai 57

(Di giovedì 23 aprile 2020) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro tira le fila e la Guardia di Finanza rende operativo il clamoroso provvedimento adottato nell’ambito dell’operazione ‘cartellino rosso’. Per l’accusa è stato smascherato un “sistematico e reiterato assenteismo all’Asp e all’ospedale ‘Pugliese-Ciaccio’ di Catanzaro”. Tanto che gli indagati sono 57 e 15 le misure cautelari emesse. “Coinvolti anche due dirigenti”. Di seguito la nota emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro: “Virca cento finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro dottor Claudio Paris, su richiesta della Procura, al termine di un’articolata indagine a ...

Circa cento finanzieri del comando provinciale di Catanzaro stamani hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare ... controllori e controllati”. IN ALTO IL VIDEO ...Catanzaro, furbetti del cartellino all'Asp: 57 indagati e 15 interdetti tra dirigenti e impiegati Sono 57 gli indagati a vario titolo per truffa ai danni di un ente pubblico ma per 15 di loro è ...