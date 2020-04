TIM | assemblea approva bilancio e dividendo Rossi confermato Presidente

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – L’di TIM, cui ha partecipato il 65,093% del capitale ordinario, hato tutti i punti all’ordine del giorno con percentuali vicine all’unanimità. “Esprimo grande soddisfazione per l’ampia partecipazione dei soci di TIM all’di oggi, nonostante il momento difficile che tutti attraversiamo e le modalità solo virtuali e limitate in cui l’stessa si è tenuta”, ha dichiarato ildi TIM, salvatore. In particolare, l’to ilal 31 dicembre 2020 (99,95% voti favorevoli) e la distribuzione deldi 1 centesimo di euro per azione ordinaria (2,75 centesimi per risparmio) in pagamento dal 24 giugno 2020 con stacco cedola il 22 giugno 2020 e record date il 23 giugno 2020 (99,04% voti favorevoli).ta anche la nomina a ...