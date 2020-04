Milano. Sala ha indicato i componenti dei consigli di amministrazione delle partecipate A2a e ATM (Di giovedì 23 aprile 2020) Con una lettera al Presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolé, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha comunicato di aver indicato – per successiva nomina assembleare – i componenti del consiglio di amministrazione di A2a S.p.A.: Marco Emilio Angelo Patuano (Presidente), Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato), Stefania Bariatti, Federico Maurizio D’Andrea, Gaudiana Giusti, Alessandro Fracassi e Paola Bonomo. È stato poi indicato, quale componente del Collegio sindacale della medesima società (Sindaco effettivo), Maurizio Leonardo Lombardi. Il Sindaco ha altresì indicato i nominativi dei candidati idonei quali componenti del consiglio di amministrazione dell’Azienda trasporti milanesi ATM S.p.A.: Gioia Maria Ghezzi, Baccelli Oliviero, Stefano Pareglio, Elisabetta Pistis e Fabio Spinelli. Infine, il Sindaco ha indicato ... Leggi su laprimapagina Sala : “Milano è ancora nella fase 1 - non cambiamo comportamenti”

