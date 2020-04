Il Coronavirus ci fa sentire in balia delle onde, ma la salvezza non è un miraggio (Di giovedì 23 aprile 2020) Se dovessi identificare con una parola la nostra condizione in quarantena, quella sarebbe naufrago. Eccovi alcune riflessioni. Non lo trovavo più nella mia libreria e così ho dovuto ricomprare Racconto di un naufrago di Gabriel Garcia Marquez dove lo scrittore colombiano racconta meglio di chiunque altro l’animo di chi rimane in balia del mare a bordo di una zattera. E mentre rileggevo, mai come adesso, mi sono immedesimato nelle sue parole (anzi in quelle di Alejandro Velasco, così si chiama il marinaio naufrago di Marquez caduto accidentalmente da una nave militare nel mare dei Caraibi, nda) e ho immaginato di perdermi anche io nel mare che ho al di là della finestra e che il divano divenisse l’ultimo, estremo, approdo per la mia esistenza, cosa vera peraltro! La sensazione di straniamento nel trovarsi soli in un elemento che ci è ... Leggi su ilfattoquotidiano Il principe Filippo torna a farsi sentire e ringrazia gli «eroi» del coronavirus

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte : “Lavoriamo per consentire una ripresa in massima sicurezza”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sentire I cani possono sentire l'odore del coronavirus AGI - Agenzia Italia Coronavirus, l'omaggio dei vigili del fuoco inglesi ai colleghi italiani: il video di "Bella ciao"

Sulle note di "Bella ciao", i pompieri inglesi hanno fatto sentire così la loro vicinanza: "Siamo sempre con voi", hanno detto. "La famiglia dei vigili del fuoco non ha confini. E in questo ...

Coronavirus, così il Portogallo ha limitato i danni e si è guadagnato la stima internazionale. Al contrario della Spagna

Non è difficile sentire António Costa, nei vertici dei paesi dell’Europa meridionale o in ... Per molti, questo lembo d’occidente avrebbe tratto beneficio dalla sua posizione geografica nella lotta di ...

