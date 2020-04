Grande Fratello, notizia shock su un’ex concorrente: ecco cosa le è successo (Di giovedì 23 aprile 2020) Brutte notizie per un’ex concorrente del “Grande Fratello”. Ricordate Aida Nizar, che nel 2018 aveva partecipato alla quindicesima edizione del reality italiano e prima ancora al “Gran Hermano” e a “Superivivientes”, la versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”? Aveva fatto parlare di sé anche dopo, facendo il bagno (proibito!) nella Fontana di Trevi, indignando tutti, e andando in motorino senza indossare il casco. La donna è stata arrestata a Madrid con l’accusa di aver minacciato il compagno, Fernando, con un coltello. Insieme da poco, stavano trascorrendo la quarantena nella stessa casa, ma Aida, durante una lite, avrebbe usato l’arma per cercare di cacciare via l’uomo. I vicini hanno avvertito la polizia, che è rapidamente giunta sul posto. La Nizar, però, non avrebbe fatto ... Leggi su pianetadonne.blog Alfonso Signorini : “Ho letto che come conduttore del Grande Fratello non sono piaciuto e questo mi ha fatto sorridere”. Poi la frecciatina

Grande Fratello - Aida Nizar si difende dopo il presunto arresto per aggressione : le parole dell'ex gieffina

Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello VIP? (Di giovedì 23 aprile 2020) Brutte notizie per un’exdel “”. Ricordate Aida Nizar, che nel 2018 aveva partecipato alla quindicesima edizione del reality italiano e prima ancora al “Gran Hermano” e a “Superivivientes”, la versione spagnola de “L’Isola dei Famosi”? Aveva fatto parlare di sé anche dopo, facendo il bagno (proibito!) nella Fontana di Trevi, indignando tutti, e andando in motorino senza indossare il casco. La donna è stata arrestata a Madrid con l’accusa di aver minacciato il compagno, Fernando, con un coltello. Insieme da poco, stavano trascorrendo la quarantena nella stessa casa, ma Aida, durante una lite, avrebbe usato l’arma per cercare di cacciare via l’uomo. I vicini hanno avvertito la polizia, che è rapidamente giunta sul posto. La Nizar, però, non avrebbe fatto ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - VittorioSgarbi : Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal su… - trash_italiano : 'GEMMA NON SEI AL GRANDE FRATELLO'. #uominiedonne - mirabilematteo : @AdrianaVolpeTV sei bellissima, sempre il grande fratello aspettava te , x che sei una persona vera, un bacio anche io da marsala. - Bogey32596575 : RT @Tizzy44196287: PORRO: Ditemi Conte cosa ha spiegato in Parlamento?? ZERO Ma il Corriere della Sera dice che Conte ha spiegato la FASE2… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello shock: concorrente arrestata SoloDonna Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano il matrimonio: “Solo Maria De Filippi saprà la data”

Gossip News 23 aprile 2020 13:52 di Ilaria Costabile Nozze rimandate per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia, riunitasi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip di lui, è tornata a parlare di un ...

Aida Nizar arrestata/ Minacce al compagno, la replica: “Sono calunnie inventate”

Aida Nizar è stata arrestata. L’ex concorrente del Grande Fratello 15, conosciuta nel Belpaese proprio grazie alla partecipazione al reality di Mediaset, e successivamente, alle ospitate nei salotti ...

Gossip News 23 aprile 2020 13:52 di Ilaria Costabile Nozze rimandate per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia, riunitasi dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip di lui, è tornata a parlare di un ...Aida Nizar è stata arrestata. L’ex concorrente del Grande Fratello 15, conosciuta nel Belpaese proprio grazie alla partecipazione al reality di Mediaset, e successivamente, alle ospitate nei salotti ...