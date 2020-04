Francesco Sole e Giulia Cavaglià nel cast di Temptation Island? Parla lei (Di giovedì 23 aprile 2020) Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island Vip? A fare chiarezza ci pensa l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne che intervistata da Chi ha Parlato della sua presunta partecipazione al programma. Nonostante le norme attualmente in vigore per impedire il contagio da coronavirus, la … L'articolo Francesco Sole e Giulia Cavaglià nel cast di Temptation Island? Parla lei è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Temptation Island Vip 2020 - Giulia Cavaglià : “Parteciperei con Francesco Sole - mi fido ciecamente”

‘Uomini e Donne’ - Giulia Cavaglià parteciperebbe a ‘Temptation Island’ con il suo Francesco Sole? La risposta dell’ex tronista!

Un Posto al Sole - chi è Katia (Stefania De Francesco) - carriera e vita privata (Di giovedì 23 aprile 2020)Cavaglià sono la prima coppia della nuova edizione diVip? A fare chiarezza ci pensa l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne che intervistata da Chi hato della sua presunta partecipazione al programma. Nonostante le norme attualmente in vigore per impedire il contagio da coronavirus, la … L'articoloCavaglià neldilei è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

bnotizie : `Temptation Island Vip`, Giulia Cavaglià si candida: `Parteciperei, di Francesco Sole mi fido ciecamente` -… - stefano_primo : @JosephGhorna @Agenzia_Ansa @lorenzojova @RaiPlay Menestrello?! Ultimamente si crede San Francesco! Vita, sorella, sole ecc ecc - mammarinu : RT @BoscoCeduo: #COVID19 con Assange chiuso in isolamento e i nostri caranibieri che rincorrono chi prende il sole in spiaggia, i capimafia… - Enki2270 : RT @BoscoCeduo: #COVID19 con Assange chiuso in isolamento e i nostri caranibieri che rincorrono chi prende il sole in spiaggia, i capimafia… - IvoAyrton : RT @BoscoCeduo: #COVID19 con Assange chiuso in isolamento e i nostri caranibieri che rincorrono chi prende il sole in spiaggia, i capimafia… -