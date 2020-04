“Finalmente ti abbraccio | amore mio” Gioia immensa per il vip dopo la malattia | “Piango

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Una splendida notizia per un ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Stiamo parlando di Leonardo Greco, che è riuscito a sconfiggere il coronavirus ed ha potuto quindi fare una cosa che attendeva da tantissimo tempo. Nella giornata di oggi, come testimoniano le foto postate dall’uomo sul social network Instagram, ha potuto finalmente abbracciare nuovamente sua figlia Sofia. Purtroppo lalo aveva costretto ad essere ricoverato in ospedale, dove era stato sottoposto alle cure del caso. Lui è stato uno dei primi personaggi noti ad aver contratto l’infezione. Spesso e volentieri ha sensibilizzato tutti, invitando a non abbassare mai la guardia visto che questo male non era di poco conto. Aveva infatti raccontato di aver dovuto combattere con una brutta polmonite e difficoltà respiratorie. Ma adesso il peggio è ormai alle sue spalle e ...