Coronavirus, Locatelli: “Spostamenti tra regioni? Eccezioni per chi deve spostarsi per lavoro” (Di giovedì 23 aprile 2020) “Concordo con il presidente del Consiglio, la data del 4 maggio non è ‘liberi tutti’. Va considerata una gradualità. È chiaro che magari qualche piccola eccezione, per chi vive ai confini di una regione e lavora in quella limitrofa, potrà essere largamente considerata e messa in conto”. L’ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità nella conferenza stampa alla Protezione civile. L'articolo Coronavirus, Locatelli: “Spostamenti tra regioni? Eccezioni per chi deve spostarsi per lavoro” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Locatelli : “L’indice di contagiosità è sceso tra 0 - 5 e 0 - 7. Dal 3 aprile riduzione costante di ricoverati in terapia intensiva”

