Code al Banco Pegni, immagini dell'Italia in crisi (Di giovedì 23 aprile 2020) Queste immagini mostrano la lunga fila al Banco dei Pegni di Napoli: uno dei segnali della grande crisi che sta attraversando il Paese, entra nella case, si diffonde per le strade, si mette in fila per scambiare un oggetto con soldi, anche pochi ma subito. Una trafila resa ancora più complicata dalle restrizioni per il coronavirus. Gli ingressi sono contingentati, si formano lunghe Code, a Napoli ma anche a Torino. Da Nord a Sud una entrata veloce e discreta è esclusa. Per ora i compro oro sono chiusi per decreto, ma riapriranno, e anche lì è probabile che si vedranno Code, pe questo bisogna stare attenti, spiega il Presidente Federconsumatori Campania Rosario Stornaruolo."Bisogna che stiamo attenti, che ci siano Gdf e Carabinieri che controllano questo mercato. Il mercato dei compro oro è fatto anche da persone serie, ma per la gran parte era ed ...

Milano, 23 apr. (askanews) - Queste immagini mostrano la lunga fila al Banco dei Pegni di Napoli: uno dei segnali della grande crisi che ... Gli ingressi sono contingentati, si formano lunghe code, a ...

Pagamento Pensioni Maggio 2020, date anticipate: calendario per poste e banca

Anche questo mese quindi per evitare assembramenti e code alle poste, coloro che non hanno richiesto l’accredito del trattamento ... Toccherà quindi aspettare lunedì 4 per poter ricevere il pagamento ...

