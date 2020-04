Chris Pine potrebbe essere il nuovo Simon Templar alias Il Santo (Di giovedì 23 aprile 2020) Noto a molti per il film con Val Kilmer, Il Santo è un personaggio che proviene da lontano e che presto potrebbe annoverare Chris Pine tra i suoi interpreti. Lo scorso febbraio si parlava di un possibile nuovo capitolo dedicato alla figura di Simon Templar, alias Il Santo, nato dalla scrittura di Leslie Charteris nel 1928. … L'articolo Chris Pine potrebbe essere il nuovo Simon Templar alias Il Santo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Il Santo : Chris Pine protagonista del film reboot?

Jack Ryan – L’iniziazione - trailer e trama del film con Chris Pine su Paramount Channel

Stasera tv | 23 Marzo 2020 | Jack Ryan – L’iniziazione con Chris Pine (Di giovedì 23 aprile 2020) Noto a molti per il film con Val Kilmer, Ilè un personaggio che proviene da lontano e che prestoannoveraretra i suoi interpreti. Lo scorso febbraio si parlava di un possibilecapitolo dedicato alla figura diIl, nato dalla scrittura di Leslie Charteris nel 1928. … L'articoloilIlproviene da www.meteoweek.com.

MangaForevernet : ? Chris Pine protagonista del remake de Il Santo? ? ? - mixborghi : RT @Screenweek: #ChrisPine in trattative per il reboot de #Ilsanto Il protagonista di Star Trek potrebbe essere il nuovo #SimonTemplar #The… - Screenweek : #ChrisPine in trattative per il reboot de #Ilsanto Il protagonista di Star Trek potrebbe essere il nuovo… - moviestruckers : #ChrisPine protagonista del nuovo adattamento de #IlSanto - Voto10 : Il Santo: Chris Pine sarà il protagonista del reboot -