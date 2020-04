Calcetto del giovedì sera | la nostra vita senza

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 23 aprile 2020) Laildel giovedìè appassionante come il segnale orario Rai. Se ne riparla a settembre, forse. Prima è impensabile. Tace la chat di whatsapp. Ogni tanto un amico fa capolino, piazza una battuta a freddo che nessuno ha la forza di commentare e poi sparisce, lasciando dietro di sé una scia di faccine tristi, imbavagliate, arrabbiate. Nelle notti più agitate, molti di noi sentono in lontananza l’eco di un pallone che rimbalza nel vuoto cosmico della palestra che abbiamo abbandonato ormai quasi due mesi fa. Come tutti gli addii - se non sono da film - anche quello fu indolore e inconsapevole. «Ci vediamo giovedì». Certo, come no. Cosa fanno adesso gli amici delNelladell’italiano che galleggia come un naufrago tra i 35 e i 55 anni, ildel giovedìera rimasto ...