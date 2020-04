Un amore lungo settant’anni Nozze di ferro per Mina e Antonio (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Ti amerò ogni giorno di più, come il primo giorno, nella buona e nella cattiva sorte». Leggi su ecodibergamo Il segreto di (lungo) amore di Hugh Jackman e Deborra-lee Furness? «Ripartire sempre da zero»

Giordana Angi si è fidanzata? Il lungo messaggio sull’amore (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Ti amerò ogni giorno di più, come il primo giorno, nella buona e nella cattiva sorte».

MarioManca : Bravi tutti. Un #pechinoexpress che ricorderemo a lungo: il primoo (e speriamo l'ultimo) in tempi di quarantena. Gr… - LucaCaligara : RT @ValeriaMartano: @Saguaro47 @Steorlando @gxlapace Le cose facili non sono sempre le migliori. L’amore di una madre non è facile, non lo… - fabio_tringali : RT @ValeriaMartano: @Saguaro47 @Steorlando @gxlapace Le cose facili non sono sempre le migliori. L’amore di una madre non è facile, non lo… - GaiaBertolissi : RT @Iperbole_: Giorgio e Rosa, sposi da 52 anni. Entrambi ricoverati per covid, ma distanti. Così i sanitari si sono organizzati per farli… - Bellatr95569754 : Mi chiese una pausa di riflessione, alla quale seguì un lungo silenzio. Da quel giorno, in amore, non ho più conces… -

Ultime Notizie dalla rete : amore lungo Un amore lungo settant'anni Nozze di ferro per Mina e Antonio L'Eco di Bergamo Un amore lungo settant’anni Nozze di ferro per Mina e Antonio

«Quando tutto sarà finito andremo certamente a festeggiare al ristorante, ma oggi trovando la loro storia d’amore sul giornale potranno godersi già un bellissimo ... E chissà, quando tutto questo sarà ...

Joshua Jackson è diventato papà: prima figlia per l’attore

Il grande evento è arrivato dopo un solo anno di appuntamenti ma sia per Jackson sia per Jodie si è rivelato subito un grande amore, tanto da voler immediatamente mettere su famiglia ... Prima di ...

«Quando tutto sarà finito andremo certamente a festeggiare al ristorante, ma oggi trovando la loro storia d’amore sul giornale potranno godersi già un bellissimo ... E chissà, quando tutto questo sarà ...Il grande evento è arrivato dopo un solo anno di appuntamenti ma sia per Jackson sia per Jodie si è rivelato subito un grande amore, tanto da voler immediatamente mettere su famiglia ... Prima di ...