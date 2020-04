Satellite militare di Teheran, Segretario di Stato Usa: “L’Iran dovrà renderne conto” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Il primo Satellite militare dell’Iran lanciato poche ore è regolarmente in orbita a 425 chilometri dalla terra. Nur 1, che significa “Luce”, conferma dell’accresciuta capacità tecnologia di Teheran in campo spaziale, ha subito portato “complicazioni”ai sempre difficili equilibri della situazione Medio orientale. Prevedibile l’aumento della preoccupazione da parte degli Stati Uniti d’America. “L’Iran dovrà renderne conto”, ha tuonato infatti qualche ora dopo il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dall’altra parte dell’Oceano, commentando il lancio del Satellite militare avvenuto dalla base di Ghased, nella zona centrale del deserto dell’Iran. Parole che non promettono certo nulla di buono. L’annunciato con successo della immissione in orbita di Nur1 da ... Leggi su quifinanza Iran - in orbita primo satellite militare (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Il primodell’Iran lanciato poche ore è regolarmente in orbita a 425 chilometri dalla terra. Nur 1, che significa “Luce”, conferma dell’accresciuta capacità tecnologia diin campo spaziale, ha subito portato “complicazioni”ai sempre difficili equilibri della situazione Medio orientale. Prevedibile l’aumento della preoccupazione da parte degli Stati Uniti d’America. “L’Iran dovràconto”, ha tuonato infatti qualche ora dopo ildiamericano Mike Pompeo dall’altra parte dell’Oceano, commentando il lancio delavvenuto dalla base di Ghased, nella zona centrale del deserto dell’Iran. Parole che non promettono certo nulla di buono. L’annunciato con successo della immissione in orbita di Nur1 da ...

