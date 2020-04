Sala: “Milano è ancora nella fase 1, non cambiamo comportamenti” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha invitato alla prudenza i milanesi: "Si sta cominciando a parlare di fase 2 e questo va benissimo: aspettiamo di capire cosa deciderà il Governo, però vi ricordo che siamo ancora nella fase 1 e quindi i comportamenti devono essere da fase 1". A Milano il contagio non rallenta: i casi di coronavirus sono quasi settemila. Leggi su fanpage Sala : “Milano riparte con una riorganizzazione degli orari : negozi aperti anche di sera”

Sala ha detto che la campagna “Milano non si ferma” è stata un errore

