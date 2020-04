Ramadan 2020: quando inizia e quando finisce, le date (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ramadan 2020: quando inizia e quando finisce, le date Ramadan 2020 DATA – quando inizia il Ramadan 2020? Domani sera, giovedì 23 aprile 2020, tra rigide quarantene e isolamento i fedeli dell’Islam in tutto il mondo inizieranno un Ramadan eccezionale. Il mese sacro del digiuno arriva infatti nel pieno di una pandemia di Coronavirus globale che ha costretto anche le comunità religiose a rivedere tradizioni e riti alla luce delle misure di distanziamento sociale e di gestione del contagio imposte dai governi. I 2.6 milioni di fedeli musulmani in Italia durante il prossimo mese (il Ramadan 2020 finisce il 23 maggio) si asterranno dal bere e dal mangiare dall’alba al tramonto in rispetto non solo di uno dei cinque pilastri dell’Islam ma anche del mese più sacro dell’anno. Digiuno Secondo l’Organizzazione mondiale sanità (OMS) ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 aprile 2020), leDATA –il? Domani sera, giovedì 23 aprile, tra rigide quarantene e isolamento i fedeli dell’Islam in tutto il mondo inizieranno uneccezionale. Il mese sacro del digiuno arriva infatti nel pieno di una pandemia di Coronavirus globale che ha costretto anche le comunità religiose a rivedere tradizioni e riti alla luce delle misure di distanziamento sociale e di gestione del contagio imposte dai governi. I 2.6 milioni di fedeli musulmani in Italia durante il prossimo mese (ilil 23 maggio) si asterranno dal bere e dal mangiare dall’alba al tramonto in rispetto non solo di uno dei cinque pilastri dell’Islam ma anche del mese più sacro dell’anno. Digiuno Secondo l’Organizzazione mondiale sanità (OMS) ...

