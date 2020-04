Quanti italiani devono usare Immuni perché serva a qualcosa? (Di mercoledì 22 aprile 2020) La app Immuni rischia già di essere inutilizzabile, prim'ancora della partenza. Ne è convinto Enrico Bucci, professore di Biologia alla Temple University di Philadelphia, che da settimane elabora i dati relativi all'epidemia da coronavirus, e che in un'intervista a Repubblica spiega che per essere davvero utile nel tracciare i contagi la app dovrebbe essere utilizzata almeno dal 70% degli italiani, di ogni fascia d'età e in ogni zona del Paese. "Ma visto che, stando agli ultimi dati, solo il 66% degli italiani ha uno smartphone, sappiamo già che il traguardo è irraggiungibile. A meno che - aggiunge Bucci - lo Stato non distribuisca telefonini a chi non ne possiede". E l''importanza della elevata penetrazione della app nella popolazione sta nel fatto che "ha a che fare con il famoso R0, l'indice di contagio, che nel caso di ... Leggi su agi Coronavirus ultime notizie : quanti medici italiani usano l’idrossiclorochina?

Mascherine per tutti e smart working "Riteniamo indispensabile partire dall'uso obbligatorio dei dispositivi per tutti quanti, quali mascherine chirurgiche ... in fase di sperimentazione in alcune ...

Un approccio che piace anche al Comitato tecnico scientifico che nei giorni scorsi ha spinto molto affinché il Governo mantenesse un atteggiamento molto prudente, contrastando quanti lasciavano ...

